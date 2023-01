Nations League:Mancini "non conta avversario,Italia deve vincere

ROMA, 18 GEN - "Chi preferirei incontrare tra Croazia, Olanda e Spagna a giugno prossimo in semifinale in Nations League? Sono tre nazionali molto forti, una vale l'altra, per noi l'importante sarà vincere". Parola di Roberto Mancini, ct azzurro, alla presentazione ufficiale delle nuove maglie Adidas dell'Italia, targate Adidas. "Indosseremo la nuova maglia per la prima volta a marzo, a Napoli contro l'Inghilterra - racconta il ct - Una partita che ormai è un classico. Non sarà semplice, ma vogliamo far bene sin da subito". Mancini fa i complimenti ad Adidas per le nuove maglie: "L'Italia è amata all'estero anche per le sue Nazionali, e dire che quello con Adidas è un binomio perfetto",

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA