Nations League:Mancini protegge Gnonto,lasciamolo crescere

CESENA, 06 GIU - Willy Gnonto "è un ragazzo che ha 18 anni, non bisogna dargli tanta pressione: deve avere possibilità di crescere e migliorare". Così Roberto Mancini protegge il giovane dello Zurigo, alla vigilia della partita con l'Ungheria al Dall'Ara. "Per l'età che ha, sa giocare come pochi giocatori, ed è molto veloce. Ma deve crescere con calma, senza mettergli addosso pressione dopo mezzora di presenza in nazionale A", dice il ct rispondendo a una domanda sull'attaccante che ha esordito con un assist, appena entrato con la Germania.

