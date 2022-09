Nations League: Mancini, speriamo recupero Immobile per Ungheria

ROMA, 23 SET - "Ciro non sta malissimo ma non vogliamo rischiarlo, non si stente benissimo la gamba, ma pensiamo non sia niente di grave". In una intervista a Rai sport prima del match con l'Inghilterra in Nations League, nell'ambito dell'esclusiva della tv pubblica con la nazionale, il ct azzurro Roberto Mancini parla delle condizioni del bomber laziale che salterà la partita di questa sera a San Siro. "Speriamo di recuperarlo per lunedì, quindi resta in ritiro. Chi in attacco? Faremo con quelli che abbiamo, Scamacca e Raspadori sicuro". Mancini poi parla della sfida con gli inglesi: "Sarà una bella partita, una partita aperta. Italia-Inghilterra è sempre una partita speciale. Il momento degli azzurri e il Mondiale mancato? Difficilissimo trovare la gioia in questo periodo, ma quello che abbiamo fatto ci può aiutare a passare questi prossimi mesi poi probabilmente la gioia tornerà. Cosa dire ai tifosi italiani? Abbiamo sempre cercato il massimo e di giocare bene e quasi sempre ci siamo riusciti. Quando le cose non vanno bene si soffre, ma fortunatamente è solo calcio". Chiusura sui club e la Nazionale: dà fastidio? è la domanda. "La Nazionale - sottolinea Mancini - va aiutata, abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA