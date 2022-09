Nations League: Mancini, troppo rischioso far giocare Immobile

BUDAPEST, 25 SET - "Abbiamo provato a lui è stato bravissimo a stare con noi. Poi oggi abbiamo deciso di lasciarlo a casa perché non valeva la pena correre il rischio, diventava troppo pericoloso. Dispiaceva a lui e a noi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, è rimasto con noi anche durante la prima partita. Ha voluto provarci, ma non poteva rischiare". Così Roberto Mancini a proposito del forfait di Ciro Immobile, alla vigilia di Ungheria-Italia. Il ct ha risposto a una domanda specifica sul suo attaccante dopo che si erano sparse delle voci su un presunto intervento del presidente della Lazio Claudio Lotito per far rientrare in Italia la punta dei biancocelesti. "Sapevamo che sarebbe stata difficile. Non stava malissimo, lui voleva recuperare - dice ancora Mancini su Immobile - ma si è allenato pochissimo e non è stato così semplice. Il Prof questa mattina ha controllato e abbiamo deciso così, non si allenava da tre giorni. Ci siamo sentiti quando sono arrivato a Milano ma era una cosa di cui si era già discusso in questi giorni".

