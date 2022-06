Nations League: Neuer, noi e Italia senza un bomber

ROMA, 13 GIU - "Non sta a me giudicare chi sia il migliore tra me e Donnarumma, ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento". Così Manuel Neuer in conferenza stampa alla vigilia di Germania-Italia. Al portiere del Bayern e della nazionale tedesca viene poi fatta una domanda sul fatto che sia all'Italia che al 'National Mannschaft' manchi una punta di razza, e che per questo entrambe abbiano il problema del gol. "Si dice spesso che non abbiamo un vero attaccante - risponde - e noi stiamo cercando qualcosa di nuovo, lo abbiamo sperimentato anche noi, così come l'Italia. Diciamo che l'Italia sta attraversando una fase di transizione dopo aver avuto grandi campioni come Pirlo. Ci passeremo anche noi, pur se io dico, come Bayern, che vogliamo continuare a vincere titoli". Per Neuer domani "una vittoria sarebbe buona per noi perché non abbiamo mai vinto contro di loro in 90 minuti negli ultimi anni. Nel 2016 (agli Europei ndr) ci sono serviti i rigori".

