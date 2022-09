Nations League: per la 'Final Four' appuntamento in Olanda

ROMA, 28 SET - Il gol di Morata, a 2' dalla fine della sfida contro il Portogallo, ha lanciato la Spagna di Luis Enrique verso la seconda Final Four consecutiva di Nations League, completando così il quadro delle formazioni che si contenderanno il titolo. In Olanda, nel prossimo giugno, oltre alle 'Furie rosse', saranno presenti gli 'Orange', la Croazia e l'Italia. La Nations League avrà così il terzo vincitore diverso in altrettante edizioni, visto che le prime due sono state appannaggio di Portogallo e Francia. Sono proprio Olanda e Spagna, secondo gli esperti Sisal, le due grandi favorite per la vittoria finale. I ragazzi di Van Gaal hanno lasciato le briciole agli avversari nel girone, cinque vittorie e un pareggio, mettendo in mostra un gioco e un attacco fenomenali. L'Olanda, che non vince un torneo dall'Europeo del 1988, potrà contare sulla spinta del pubblico di casa per alzare al cielo la Nations League. Se Van Dijk e compagni hanno il miglior reparto offensivo, la Spagna invece può fare leva su una difesa di ferro, come dimostrano le sole 5 reti subite nel raggruppamento. Il successo di una fra Olanda e Spagna si gioca a 3,00. L'Italia che, dopo l'Europeo dello scorso anno mette in bacheca anche la Nations League, è offerta a 4,00. La 'Cenerentola', sulla carta, è la Croazia, alla prima partecipazione alle finali della manifestazione. Gli slavi erano partiti malissimo, un punto nelle prime due partite, per poi cambiare, marciare e infilare quattro successi consecutivi, trascinati da quel fenomeno che risponde al nome di Luka Modrić. Abituata a ribaltare i pronostici della vigilia, la Croazia punta a fare lo stesso in Olanda il prossimo anno, tanto che il suo successo pagherebbe 5 volte la posta.

