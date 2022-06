Nations League: Spagna a tutta, il Portogallo ko in Svizzera

ROMA, 12 GIU - La Spagna torna in vetta alla classifica della Lega A (Girone 2) della Nations League di calcio. Dopo il 2-2 dell'andata, la 'Roja' centra il riscatto e batte per 2-0 la Repubblica Ceca. A decidere il match de La Rosaleda di Malaga una rete di Soler (24' pt) e una di Sarabia (30' st). Nell'altra sfida del girone, cade il Portogallo in casa della Svizzera: a Ginevra decide il match un gol realizzato al 1' pt da Seferovic. In classifica Spagna punti 8; Portogallo 7; Repubblica Ceca 4; Svizzera 3. Nella Lega B (Girone 4) pari fra Slovenia e Serbia (2-2), mentre nella Lega C (Girone 2) la Grecia batte il Kosovo di Alain Giresse per 2-0; infine, nella Lega D (Girone 2) Malta batte San Marino 1-0.

