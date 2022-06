ROMA, 10 GIU - "Ne abbiamo già parlato nello spogliatoio, con la squadra. Ci inginocchiermeo come gesto di rispetto nei confronti degli inglesi". Così, in conferenza stampa, il centrocampista Sandro Tonali. Gli azzurri, dunque, con il loro gesto appoggeranno la campagna contro il razzismo 'Black Lives Matter', prima del fischio d'inizio del match. Era già accaduto l'anno scorso, in occasione della finale dell'Europeo 2020.

