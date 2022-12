Nba: 44 punti di Davis, i Lakers vincono in casa dei Bucks

LOS ANGELES, 03 DIC - I Lakers, sospinti dai 44 punti di Anthony Davis, hanno battuto 133-129 i Bucks ai quali non sono bastati i 40 messi a segno da Giannis Antetokounmpo. Spettacolo di grande qualità a Milwaukee, per questo scontro tra i campioni del 2020 di Los Angeles e coloro che gli sono succeduti nel 2021. Per i californiani è il settimo successo in dieci partite ed ora occupano il 12/mo posto nella fortissima Western Conference. Sulla scia di Davis, che assume a pieno titolo il ruolo di leader offensivo (18/27 ai tiri, 10 rimbalzi) c'è LeBron James (28 punti, 8 rimbalzi). LA ha condotto la maggior parte della partita, contando fino a 14 lunghezze di vantaggio. Ma nel 4° quarto i Bucks sono riusciti a tornare davanti grazie ad Antetokounmpo (7 rimbalzi). Milwaukee resta seconda a Est, alle spalle di Boston, sorpresa da Miami (120-116), nonostante una grande prestazione di Jaylen Brown (37 punti, 14 rimbalzi). Match ai supplementari e gli Heat, guidati dal loro leader Jimmy Butler (autore di 25 punti e 15 rimbalzi) hanno la meglio. Bam Adebayo è stato il miglior marcatore della Florida (28 punti), assistito da Tyler Herro (26 punti). Per i Celtics è la seconda battuta d'arresto in sole sedici partite. Jayson Tatum non è riuscito a trovare il bersaglio, appesantito da uno 0/7 dalla lunga distanza (14 punti, 12 rimbalzi). Cleveland non ha avuto problemi a respingere Orlando (107-96), grazie in particolare ai 34 punti di Donovan Mitchell. A Ovest la leader Phoenix, guidata da Devin Booker (41pt), ha sprecato un vantaggio di 16 lunghezze finendo per inchinarsi in casa contro Houston, ultima (122-121) e Jalen Green (30pt). Ma Denver non ha colto l'occasione per avvicinarsi, sconfitto ad Atlanta (117-109), dove si è distinto Dejounte Murray (34 punti, 8 assist). I Nuggets di Nikola Jokic (24 punti, 10 rimbalzi, 8 assist) vedono addirittura minacciato il loro 2° posto da New Orleans, facile vincitrice a San Antonio (117-99). Golden State ha battuto senza brillare Chicago (119-111).

