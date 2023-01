Nba: 44 punti di Durant, ma Brooklyn perde a Chicago

LOS ANGELES, 05 GEN - Nonostante i 44 punti di Kevin Durant, Chicago ha interrotto a 12 la serie di vittorie di Brooklyn (121-112), mentre Giannis Antetokounmpo ha realizzato una grande tripla doppia nel complicato successo di Milwaukee a Toronto (104-101). I Bulls sono stati in testa per quasi tutto l'incontro, grazie a Patrick Williams (22 punti) e Nikola Vucevic (21 punti, 13 rimbalzi). Discreto fino a quel momento, DeMar DeRozan si è svegliato nell'ultimo quarto segnando 10 dei suoi 22 punti, per tenere a distanza i newyorkesi, con Kyrie Irving autore di 25 punti. Così Brooklyn (terza) è stata scavalcato dai Bucks (secondi), capaci con i Raptors di dilapidare un vantaggio di 21 lunghezze. Nei supplementari Antetokounmpo è stato decisivo, il giorno dopo il suo 55 punti contro Washington. Onnipresente (30 punti, 21 rimbalzi, 10 assist), il fuoriclasse greco ha comunque concesso 12 palloni persi. Cleveland, solido quarto, ha vinto una dura battaglia (90-88) contro Phoenix, che ha comunque dominato a lungo. Due giorni dopo la sua storica serata da 71 punti contro Chicago, Donovan Mitchell è stato ben contenuto dalla difesa dei Suns (20 punti). Ma è riuscito a essere letale all'ultimo minuto, prima con un tiro dalla distanza, poi con un assist di Evan Mobley a quattro secondi dalla fine. Di fronte, bene Chris Paul (25 punti, 8 assist) che però non ha potuto impedire il settimo ko in otto match per la squadra dell'Arizona. I Sixers, supportati da James Harden (26 punti) in assenza di Joel Embiid, hanno sconfitto Indiana (129-126) dopo i tempi supplementari. A New York si è fatta notare Jalen Brunson. I suoi 38 punti hanno permesso ai Knicks di battere San Antonio (117-114).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA