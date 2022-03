NBA: 53 punti, Durant trascina i Nets contro Brooklyn

WASHINGTON, 14 MAR - Kevin Durant ha guidato i Nets alla vittoria in NBA contro i Knicks, sotto gli occhi del compagno di squadra Kyrie Irving, presente ma da spettatore perché non vaccinato per il Covid. Durant si è distinto con 53 punti, 6 rimbalzi, 9 assist e una decisa tripla a 56 secondi dalla fine, per portare la sua squadra in testa a vincere 110-107. È l'ottava volta nella sua carriera che Durant supera i 50 punti in una partita, e la seconda in questa stagione. Dopo questo terzo successo consecutivo, Brooklyn rimane ottavo a Est, quattro posizioni davanti ai Knicks. Nel match in programma tra due squadre entrambe in forma e quinte in conference, Dallas ha vinto a Boston (95-92), rovinando un po' la festa per il ritiro della maglia dell'ex All -Star, campione NBA nel 2008 con i Celtics, Kevin Garnett. Ancora una volta i Mavs hanno potuto contare sul playmaker sloveno Luka Doncic, nonostante fossero indietro di nove punti all'intervallo. Autore di 26 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, Doncic ha offerto il canestro della vittoria a Spencer Dinwiddie (18 punti) a 11 secondi dalla fine. La sfida tra i Lakers e Phoenix ha visto vincitori i Suns (140-111) su LeBron James e compagni. L'unica piccola consolazione per la superstar dei Lakers: è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a collezionare 30.000 punti, 10.000 rimbalzi e 10.000 assist in carriera. Con 54 vittorie e 14 sconfitte, Phoenix rimane largamente in testa alla Western Conference, davanti a Memphis, vincitore 125-118 a Oklahoma City. Da segnalare anche la vittoria di Philadelphia (116-114 ai supplementari) a Orlando, con Joel Embiid a 35 punti e 16 rimbalzi e James Harden a 26 punti ed i 47 punti di Trae Young nella vittoria (131-128) di Atlanta sull'Indiana.

