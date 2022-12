Nba: Banchero vince ancora, 50 punti per Doncic

ROMA, 24 DIC - Paolo Banchero è stato ancora protagonista tra gli Orlando Magic, segnando 18 punti nella vittoria ottenuta dalla franchigia della Florida su San Antonio (133-113) in una delle molte partite giocate la scorsa notte in Nba. Spiccano sugli altri campi i 50 punti segnati da Luka Doncic nella vittoria per 112-106 di Dallas a Houston, con lo sloveno che ha messo a referto anche dieci assist e otto rimbalzi, il ritorno alla vittoria dopo tre sconfitte dei Celtics, che grazie al 121-109 inflitto a Minnesota riprendono il primo posto nella Eastern Conference, e il successo dei Grizzlies in casa di Phoenix (125-100) nel big match della Western Conference. A Orlando la partita si è decisa nel secondo tempo, quando i Magic hanno cambiato marcia e oltre ai punti di Banchero (più sei rimbalzi e quattro assist) hanno avuto quelli di Wagner (21) e Anthony (23) per avvicinare i play-in della Eastern Conference. Brown e Tatum hanno realizzato rispettivamente 36 e 30 punti portando i Celtics alla vittoria sui Timberwolves (121-109). "Siamo rimasti bloccati un po', è bello assaporare di nuovo la vittoria", ha detto Brown, ma domenica è previsto un altro duro impegno con un'altra rivale, i Milwaukee Bucks, che nonostante Antetokounmpo (26 punti, 13 rimbalzi) non sono riusciti a evitare la sconfitta a Brooklyn (118-110), in casa dei Nets, giunti invece all'ottava vittoria consecutiva. La sfida a Ovest tra Suns e Grizzlies è stata dominata dagli ospiti, alla ventesima vittoria stagionale. Memphis è partita forte conquistando subito un ampio vantaggio che ha saputo difendere fino alla fine e resta prima. Finale caldissimo a New York, dove con un tiro da due punti a 0,1 secondi dalla fine, DeRozan ha regalato ai Chicago Bulls la vittoria sui Knicks (118-117). Infine, i Lakers di LeBron James (34 punti) hanno perso 130-134 contro gli Charlotte Hornets

