LOS ANGELES (USA), 30 MAG - I Boston Celtics si sono qualificati per le 22/me finali Nba della sua storia, battendo i Miami Heat per 100-96 nella settima decisiva partita della serie delle finali di Eastern Conference. Erano 12 anni che Boston non raggiungeva l'ultima fase del campionato di basket americano. I Celtics sfideranno dal 2 giugno i Golden State Warriors, per cercare di conquistare un 18mo titolo record.

