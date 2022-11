Nba: c'è tanto Banchero nella vittoria degli Orlando Magic

ROMA, 04 NOV - Ancora una volta Paolo Banchero protagonista della notte Nba, nel bene e nel male. L'ala azzurra, dopo avere chiuso senza punti e un solo tiro tentato il primo quarto di gioco della sfida contro Golden State, nel secondo tempo è salito in cattedra e ha contribuito al successo di misura (130-129) di Orlando. Nel terzo tempo, poi, Banchero ha siglato 12 punti, con 5/6 al tiro, chiudendo il match con 22 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, pur senza trovare mai il canestro da 3. Golden State campione in carica è caduto in modo pesante, dopo avere avuto a disposizione anche 16 punti di vantaggio. Il finale è stato pirotecnico: Thompson (autore di 27 punti) ha fallito il canestro e i Warriors hanno subito il ko definitivo. Inutile la prestazione superlativa (l'ennesima) di Steph Curry, che ha chiuso con 39 punti. Più complicata del previsto la vittoria di Denver, dopo il 13-0 iniziale. Gli ospiti si sono trovati di fronte un colossale Shai Gilgeous-Alexander, autore di 37 punti, e alla fine hanno sofferto. I 19 punti di Lu Dort e i 16 di Josh Giddey, però, hanno fatto la differenza. Orlando-Golden State 130-129 Oklahoma City-Denver 110-122.

