Nba: cade Golden State, Milwaukee resta imbattuta

LOS ANGELES, 30 OTT - Grazie ai 31 punti di PJ Washington, Charlotte ha battuto Golden State - campione NBA in carica - 120-113 dopo i supplementari, mentre Milwaukee ha mantenuto la sua imbattibilità superando Atlanta. A Charlotte anche Stephen Curry ha segnato 31 punti e alla fine del quarto quarto ha avuto il pallone della vittoria. Lui e Jordan Poole (24 punti) hanno segnato quasi la metà dei punti della loro squadra. Non abbastanza per evitare la sconfitta. Unica squadra ancora imbattuta dall'inizio della stagione regolare, Milwaukee ha infilato il quinto successo consecutivo contro Atlanta (123-115). Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday ne sono stati i grandi artefici segnando entrambi 34 punti, 30 dei quali nel secondo periodo per il greco, che ha catturato anche 17 rimbalzi. Il debuttante Bennedict Mathurin ha realizzato 32 punti per i Pacers, di cui sei da 3, record in carriera. Luka Doncic ha brillato ma non ha potuto evitare una brutta serata per Dallas, battuto 117 a 111 dopo il supplementare da Oklahoma City. Nonostante la tripla doppia dello sloveno (31 punti, 16 rimbalzi, 10 assist), i Mavs hanno sprecato un vantaggio di 16 punti negli ultimi cinque minuti e Shai Gilgeous-Alexander (38 punti) alla fine ha portato i Thunder al successo. Vittoria anche per Sacramento, la prima della stagione, contro Miami (119-113), grazie in particolare ai 27 punti di Kevin Huerter. Senza Ja Morant (infortunato), Memphis ha perso di un punto (124-123) a Salt Lake City contro gli Utah Jazz. Tra gli altri risultati, Philadelphia ha battuto Chicago 114-109, con 25 punti di Joel Embiid.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA