Nba; decima vittoria per i Nets, Banchero ancora ko

ROMA, 29 DIC - I Brooklyn Nets non interrompono la striscia di vittorie e quella in rimonta e sul filo di lana ottenuta la scorsa notte sugli Hawks ad Atlanta (108-107) è la decima di fila per la squadra più in forma della Nba. Incassano invece un'altra sconfitta gli Orlando Magic di Paolo Banchero, battuti 121-101 a Detroit dai Pistons - reduci dai sei sconfitte di fila - nella sfida tra due delle franchigie finora più deludenti. L'italiano segna 15 punti senza brillare e Detroit, avanti di quasi venti punti all'intervallo, non rischia mai il sorpasso degli ospiti. Lo 'spettacolo' in campo comunque non manca, con una maxirissa innescata nel primo tempo da un fallo del tedesco Wagner su Hayes, il quale cadendo frana tra i suoi compagni sulla panchina di Detroit ma poi si rialza e colpisce con un pugno il rivale. Una reazione che scatena un corpo a corpo generale sedato solo a stento dagli arbitri, che espellono i due rivali ma anche Hamidou Diallodei Pistons, risultato troppo attivo nella rissa. Non c'è più gioia per LeBron James, che a Miami subisce con i Lakers la quinta sconfitta nelle ultime sei partite (112-98). Il fuoriclasse di Akron segna 27 punti ma senza fare male agli Heat, sempre avanti nel punteggio. Anche un'altra star come Giannis Antetokounmpo, pur segnando 45 punti, non basta a Milwaukee ad evitare la sconfitta ai supplementari in casa dei Bulls, che dal 106 pari raggiunto in extremis alla sirena si impongono grazie a un decisivo 13-7. Per Chicago è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Simone Fontecchio non entra nemmeno in campo nel match tra i suoi Golden State e gli Utah Jazz, vinta 112-107 dai Warriors.

