NBA: Irving imita Towns, 60 punti contro Orlando

LOS ANGELES, 16 MAR - Nemmeno 24 ore dopo i 60 punti segnati da Karl-Anthony Towns (Minnesota), Kyrie Irving ha eguagliato il record stagionale nel corso della schiacciante vittoria di Brooklyn a Orlando (150-108). Vittorie anche per i leader, Phoenix e Miami. Forse perché può giocare una partita su due, sempre a riposo a New York in quanto non vaccinato, Irving si sfoga nelle restanti occasioni, come ha fatto in Florida. I numeri sono da capogiro, soprattutto quelli del primo periodo, chiuso con 41 punti all'attivo. Una volta raggiunta quota 60 (con 6 rimbalzi, 4 assist, 4 intercetti) ad inizio ultimo quarto, si è sistemato in panchina senza più chiedere di rientrare In testa alla conference resta Miami che ha faticato a superare Detroit (105-98), perdendo Jimmy Butler, vittima di una distorsione alla caviglia destra nel primo periodo. Il leader degli Heat è stato comunque ben sostituito da Max Strus, che ha segnato tutti i suoi 16 punti nell'ultimo quarto, contribuendo, con Tyler Herro (29 punti) al gran finale di Miami (37-25). Tra i Pistons (14/mi), da segnalare l'incoraggiante match di Killian Hayes (9 pt, 8 assist, 4 rimbalzi, 1 intercetto) uscendo dalla panchina. A ovest Phoenix, per il momento ancora l'unica squadra qualificata ai playoff, ha consolidato ulteriormente lo status di testa di serie numero 1, vincendo 131-115 a New Orleans. Devin Booker (27 punti) ha illuminato i Suns, ben supportato da Mikal Bridges (20 punti), JaVale McGee (19) e Deandre Ayton (18).

