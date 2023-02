Nba: Le Bron James festeggia, i Lakers perdono ancora

ROMA, 10 FEB - Los Angeles ha nuovamente reso omaggio a LeBron James, festeggiato alla Crypto.com Arena per essere diventato il maggior il miglior marcatore di sempre in Nba superando i 38.387 punti realizzati in carriera da Kareem-Abdul Jabbar, un record che resisteva dal 1989. Come già due giorni fa quando il primato è caduto, a bordo campo c'era iKareem e in campo LeBron è sceso ma solo in elegante completo, accompagnato da moglie e figli, senza prendere parte al match con i Milwaukee Bucks, perso 106-115 dai Lakers. Il protagonista della partita è stato così Giannis Antetokounmpo, autore di 38 punti che ha trascinato i Bucks alla vittoria, la nona consecutiva, che li mantiene sulla scia dei Boston Celtics, squadra leader della Eastern Conference. I Lakers al terzo ko consecutivo restano bloccati in 13/a posizione a Ovest, lontani dagli spareggi. Nella altre partite della notte, i leader della Western Conference, i Denver Nuggets, sono stati battuti a Orlando (115-104) dai Magic, tra i quali ha brillato Paolo Banchero, autore di una doppia doppia con 11 punti e dieci rimbalzi. Gli Atlanta Hawks hanno sconfitto a casa propria i Phoenix Suns (116-107) e ha sfruttato il fattore campo anche Brooklyn - che ha appena ceduto i suoi assi, Kyrie Irving e Kevin Durant - battendo 116-105 i Chicago Bulls.

