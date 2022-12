Nba: Miami batte Los Angeles, Denver vince a Portland

LOS ANGELES, 09 DIC - Entrambi in gran forma, Bam Adebayo (31 punti e 10 rimbalzi) e Jimmy Butler (26) hanno spinto i Miami Heat a battere i Los Angeles Clippers 115-110, mentre Denver ha vinto a Portland (121-120) con un tiro da 3 punti di Jamal Murray a 0,9 secondi dal termine. Adebayo ha tirato 14 su 21 e ha realizzato quattro assist, mentre il sei volte All-Star Butler ha catturato otto rimbalzi, fornito cinque assist e recuperato quattro palle, oltre a segnare gli ultimi otto punti degli Heat. Questo risultato arriva al momento giusto per Miami, dopo due sconfitte consecutive, e permette agli Heat di mettere a segno un bilancio provvisorio di 12 vittorie e 14 sconfitte. I L.A. Clippers, guidati da Paul George (29 punti, otto rimbalzi e sette assist) sono noni nella Western Conference. In una partita tesa a Portland, Murray ha steso i Trail Blazers all'ultimo secondo. I Nuggets interrompono una serie di tre sconfitte consecutive. Hanno potuto contare su Nikola Jokic (33 punti, 10 rimbalzi e nove assist). Murray ha aggiunto 21 punti. Gli sforzi del playmaker di Portland Damian Lillard (40 punti, 9 tiri da 17 su 17, 12 assist) non sono bastati. Infine, in una partita tra le ultime due squadre della Western Conference, Keldon Johnson ha segnato 32 punti regalando ai San Antonio Spurs la vittoria (118-109) sugli Houston Rockets.

