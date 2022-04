Nel 2023 Koeman tornerà sulla panchina dell'Olanda

(ANSA-AFP) - LE HAYE (FRANCIA), 06 APR - Ronald Koeman, esonerato dal Barcellona nell'ottobre del 2021, tornerà sulla panchina della Nazionale olandese nel 2023, dopo la fine dei Mondiali in Qatar: Koeman prenderà il posto di Louis Van Gaal, che nei giorni scorsi ha rivelato di avere il cancro alla prostata. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio olandese (KNVB). "Non vedo l'ora di intraprendere questa nuova avventura. Poco più di un anno e mezzo fa, di certo non lasciai la Nazionale olandese per insoddisfazione personale", ha precisato Koeman, in un comunicato. L'ex difensore centrale degli 'orange' aveva già ricoperto l'incarico di selezionatore olandese dal 2018 al 2020. (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA