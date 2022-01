Nel Catania due nuovi positivi ma altri sei giocatori ora sono guariti

Il Catania ha reso noto che in occasione della più recente sessione di test molecolari è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori, già in quarantena nei giorni scorsi in quanto considerati "contatti stretti" di persona contagiata e attualmente in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. È stata riscontrata, inoltre, l’avvenuta guarigione dei sei tesserati precedentemente contagiati.

Sul fronte del mercato c'è stata l'ufficializzazione della cessione del centrocampista Luis Alberto Maldonado al Catanzaro, mentre la Juve Stabia ha confermato l’ingaggio di Tommaso Ceccarelli (che aveva rescisso).

