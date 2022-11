Neymar, un brutto infortunio ma avrò chance di tornare

ROMA, 25 NOV - "Il giorno di oggi è diventato uno dei momenti più difficili della mia carriera, e di nuovo in un Mondiale. Sì, è un brutto infortunio, e sento dolore, ma avrò la chance di tornare e farò il possibile per aiutare il mio paese, i miei compagni e me stesso. Sono figlio del Dio dell'Impossibile, e la mia fede è interminabile". Così Neymar, sui propri social, dopo la notizia. dopo la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto, dell'infortunio ai legamenti della caviglia destra che, per ora, lo costringe a fermarsi. "Vi chiedo calma e tranquillità", è invece l'appello del medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar.

