Nfl: Philadelphia ko, i Kansas City Chief vincono Super Bowl

WASHINGTON, 12 FEB - Il 57mo Super Bowl va ai Kansas City Chiefs, che battono i Philadelphia Eagles 38-35 dopo una partita emozionante e in parità sino a 11 secondi dalla fine, quando un calcio piazzato ha assicurato la vittoria alla squadra di Patrick Mahomes, primo quarteback afroamericano a vincere in questo ruolo e a vincere due volte la finalissima del football americano. Il quarterback dei Kansas City Chiefs, Jalen Hurts, ha infranto il record del numero di iarde corse da un giocatore col suo ruolo in un Super Bowl: 65, contro le 64 di Steve McNair, che deteneva il primato da 23 anni. Rihanna e' incinta: la cantante di Diamonds ha invaso il Super Bowl con una performance esplosiva al termine della quale i suoi rappresentanti hanno confermato ai media la sua evidente seconda gravidanza. La 'prima pancia' di Rihanna era stata in bella mostra su Vogue. Stavolta, in vista dei 13 minuti dell'half time, in una tuta rosso su rosso di Loewe con piumino di Alaïa e guanti Pieter Mulier, la cantante aveva detto che l'esser diventata mamma di un bimbo adesso di nove mesi l'aveva incoraggiata a tornare sul palco. "Quando diventi mamma - aveva spiegato - c'e' qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo. E il Super Bowl e' uno dei piu' grandi palcoscenici, cosi' da una parte ti fa paura, ma dall'altra e' la sfida piu' grande di tutte: ed e' importante che mio figlio lo veda".

