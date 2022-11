Non solo Mondiali,squadra basket donne iraniane posa senza hijab

ROMA, 20 NOV - Non solo Mondiali. Non solo i calciatori a sostegno della protesta di donne e giovani in Iran. Lo sport si schiera contro la repressione nella Repubblica Islamica, e una squadra di basket femminile iraniana posa la foto di tutto il gruppo al completo a volto scoperto. "Insegna a tua figlia che i cosiddetti 'ruoli di genere' non sono altro che sciocchezze - il messaggio accluso alla foto su Instagram - Sei preziosa e insostituibile. Se ti viene detto il contrario, non crederci. Non nasconderti. Alzati, tieni la testa alta e mostra loro quello che hai! Di' loro che sei forte e potente. Sei una donna libera". E a seguire l'hashtag #MahsaAmini". Ma anche dal pugilato iraniano arrivano segnali di dissenso. Il presidente della Federboxe locale, che si trova in Spagna dove si stanno svolgendo i mondiali juniores, ha annunciato la sua decisione di non tornare in Iran. Con questo gesto vuole sostenere il movimento di protesta innescato nel suo paese dalla morte in prigione, lo scorso 16 settembre, di Mahsa Amini. La ragazza, 22enne, era stata arrestata per aver infranto il rigido codice di abbigliamento femminile del paese. "Ho deciso di non tornare in Iran, per essere la voce di coloro che non vengono ascoltati dalle autorità. Soprattutto la popolazione del Sistan-Balochistan dove sono state uccise dozzine di persone innocenti (80 secondo alcune Ong ndr)- ha detto Hossein Souri in un video -. Non potrei più servire. nel mio amato paese, un sistema che versa con facilità il sangue degli esseri umani". Souri guidava la federazione pugilistica iraniana dal 2017 ha detto, che guidava la federazione dal dicembre 2017. Il portavoce della federboxe, Issa Golmohammadi, ha espresso disappunto per la decisione del presidente: "se avesse voluto protestare, avrebbe potuto dimettersi. Sicuramente era meglio per lui dimettersi prima, piuttosto che andare in Spagna con i soldi della nazione. Invece ha lasciato la squadra nel bel mezzo del torneo"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA