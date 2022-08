Nuoto: Barelli "risultati italiani figli di sacrifici enormi"

ROMA, 09 AGO - "Abbiamo nove medaglie olimpiche, dieci campioni del mondo, due record mondiali. Una Nazionale importante che sottolinea il livello che voi atleti avete raggiunto, grazie alle società che riescono a ottenere risultati meravigliosi in un momento difficile, per noi in particolare, che oltre ai problemi dovuti alla pandemia vive anche la crisi energetica". Lo ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, nel corso della presentazione degli azzurri che parteciperanno ai Campionati Europei delle discipline acquatiche, in programma a Roma dall'11 al 21 agosto. "Per i nostri impianti i costi energetici sono quadruplicati - ha precisato ancora Barelli - Questi risultati sono figli di sacrifici enormi e per questo dobbiamo farci un applauso".

