Nuoto: mondiali al via, De Tullio subito in finale nei 400 sl

ROMA, 18 GIU - Al via i Mondiali di nuoto a Budapest e per l'Italia subito in luce l'esordiente e l'esperto. Dopo i 200 misti senza azzurri nei 400 stile libero Marco De Tullio è in finale con l'ultimo crono di 3'46"47 dopo una batteria chiusa al secondo posto dietro al miglior performer dell'anno il tedesco Lukas Martens (3'45"04). Il 21enne barese seguito da Christian Minotti e bronzo europeo con la 4x200 sl qui lo scorso anno cercherà di migliorare il quinto posto di tre anni fa a Gwangju. Un brivido per cinque vasche e poi il cedimento finale per Lorenzo Galossi: il rookie azzurro, regala un misto di sfrontatezza e sgregolatezza in corsia 7 accanto al compagno azzurro e di allenamenti con Christian Minotti. La gara del sedicenne romano primatista europeo junior all'esordio assoluto, è un crescendo iniziale guidate in testa per quattro vasche (1'51"88), vanificate da un finale con poca benzina e tanta emozione. Galossi chiude dodicesimo in 3'47"19, lontano ben due secondi dal personale di quest'anno a Riccione. Rimandato in vasca ma promosso per voglia e determinazione. Guida la truppa l'austriaco argento europeo Felix Auboeck in 3'43"83. Semifinale con record nei 50 farfalla per Thomas Ceccon. Il ventenne veneto abbatte il record italiano strappandolo all'altro azzurro in gara Piero Codia (sedicesimo e atteso allo spareggio - 25"53) e frantumando il muro dei 23", assestandosi a 22"88. Un tempone considerando che è parimerito al sette volte campione olimpico l'americano Caeleb Dressel e un centesimo dietro lo specialista del Trinidad del Tobago Dylan Carter (22"87). Il precedente era targato Barcellona, 23"21 realizzato da Codia il 28/07/2013. Acciuffa col nono crono la semifinale dei 100 farfalla Elena Di Liddo. La primatista italiana ventinove anni il prossimo settembre allenata da Raffaele Girardi per Carabinieri e Aniene chiude in controllo con 57"97.

