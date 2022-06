Nuoto: Mondiali; Detti e Paltrinieri in finale 800 sl

ROMA, 20 GIU - Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri hanno raggiunto la finale degli 800 stile libero; Nicolò Martinenghi, tornato in vasca dopo il titolo mondiale di ieri, e Simone Cerasuolo nei 50 rana, Alberto Razzetti col personale e Giacomo Carini nei 200 farfalla hanno passato il turno e sono approdati in semifinale, in apertura della terza giornata di gare alla Duna Arena di Budapest per i XIX mondiali di nuoto. Patrinieri, vice campione olimpico della distanza, ha vinto la propria batteria con il quarto tempo di qualificazione (7'46"24). Ha fatto meglio Detti. Il ventottenne livornese ha chiuso al terzo posto in 7'46"08.

