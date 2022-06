Nuoto: Mondiali; lacrime Quadarella 'sembra rivivere incubo'

ROMA, 20 GIU - "Non so cosa è successo, non ero io ero irriconoscibile, sembra di rivivere un incubo non lo so". Piange Simona Quadarella per il dispiacere d'aver deluso nei 1500 metri stile libero ai Mondiali di nuoto a Budapest. "Mi dispiace tanto per chi pensava che facessi qualcosa - continua l'azzurra trattenendo a stento le lacrime ai microfoni Rai -, per mia madre che è venuta qui. Il podio era assolutamente alla portata, loro sono andate molto forte, ma è andata così. Devo resettare tutto e pensare agli 800 sperando che non accada di nuovo"

