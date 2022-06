Nuoto:Mondiali; Panziera 4/a 200 dorso, Pilato in finale 50 rana

ROMA, 24 GIU - Quarto posto per Margherita Panziera nella finale dei 200 dorso ai mondiali di nuoto di Budapest. L'oro è andato all'australiana McKeown con 2'05″08, secondo posto per la statunitense Bacon con 2'05″12, terzo posto per la statunitense White con 2'06″96. Benedetta Pilato nuota i 50 rana in 29"83 e si qualifica per la finale con il miglior crono. L'azzurra è seguita dalla lituana Ruta Meilutyte, vincitrice di tutto 10 anni fa e bronzo nei 100, in 29"97, e dalla sudafricana Lara Van Niekerk in 29"99, che in batteria aveva stabilito in 29"77 il record continentale.

