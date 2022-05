Nuoto, Mondiali Paralimpici: Pancalli "Aspettative alte"

ROMA, 30 MAG - "I Mondiali di Madeira ci riproiettano sullo scenario internazionale: a Tokyo il nuoto fu la punta di diamante della spedizione azzurra, con ben 39 medaglie su 69. Dopo le ultime Olimpiadi, le aspettative sono altissime, ho molta fiducia negli atleti e in Roberto Valori, la sua Federazione è fatta di uomini e donne che hanno dimostrato di lavorare all'unisono". Lo ha detto il presidente del Cip, Luca Pancalli, alla presentazione dei Mondiali di nuoto paralimpico, che si disputeranno sull'isola di Madeira, in Portogallo, dal 12 al 18 giugno. Nella sede del Comitato paralimpico italiano, Pancalli ha aggiunto: "Ci attende una sfida, bisogna dimostrare di saper gestire il cambio generazionale. Ma con il nuoto sono sempre ottimista". In Portogallo sono attesi oltre 700 atleti in rappresentanza di 70 nazioni. Gli azzurri convocati sono 23 (14 ragazzi, 9 ragazze) e sono reduci dal collegiale organizzato alla piscina Scandone di Napoli e al Centro sportivo di Portici.

