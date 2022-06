Nuoto: mondiali; Razzetti in semifinale dei 200 misti

ROMA, 21 GIU - Alberto Razzetti, che nel pomeriggio disputerà la prima finale iridata nei 200 farfalla ai mondiali di nuoto in corso a Budapest, si è regalato le semifinali anche dei 200 misti, gara nella quale qui fu bronzo europeo poco più di un anno fa. "Ho avuto buone sensazioni in acqua. Certo il pomeriggio dovrò esser bravo a gestirmi perchè molte volte delfino e misti si accoppiano nei pomeriggi iridati. Comunque in questa gara proverò ad avvicinare il primato italiano per regalarmi un'altra emozione domani" ha commentato il nuotatore ligure.

