Nuoto: Mondiali vasca corta; doppietta azzurra nei 50 rana

ROMA, 18 DIC - Nicolò Martienghi e Simone Cerasuolo hanno centrato una doppietta nella finale dei 50 rana, ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne: argento a Martinenghi con 25"42 e bronzo a Cerasuolo in 25"68. L'oro è andato allo statunitense Fink con il record dei campionati e americano di 25"38. Lorenzo Mora ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri dorso, stabilendo il record italiano con 1'48"45. Davanti all'azzurro solo gli americani: Ryan Murphy ha vinto in 1'47"71 e Shaine Casas è giunto secondo con 1'48"01.

