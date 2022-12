ROMA, 18 DIC - L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella finale della staffetta 4X100 mista (Mora, Martineghi, Rivolta, Miressi), stabilendo il nuovo primato europeo (3'19"06), ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Davanti agli azzurri Stati Uniti e Australia. Entrambe, ex aequo, hanno ritoccato il record del mondo in 3'18"98.

