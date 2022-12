ROMA, 07 DIC - Niente Mondiali in vasca corta per Simona Quadarella. L'azzurra, poco prima della partenza per Melbourne, informa la Federnuoto, ha preso la decisione di non partecipare alla XVI edizione della rassegna iridata a causa di uno stato di salute non perfetto. L'atleta romana, bronzo olimpico negli 800 stile libero ed ex iridata dei 1500, aveva consultato lo staff medico e tecnico per valutare la situazione.

