ROMA, 25 GIU - "Giornata incredibile per il #nuoto italiano! 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Mai vinto così tanto ad un mondiale! Immenso Greg Paltrinieri, oro e record europeo. Hai ragione, mai darsi per vinto, nemmeno quando ti danno 26 a 1!". Così, su twitter, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, esulta per le vittorie degli atleti azzurri a Budapest".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA