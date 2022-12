Nuoto: Paltrinieri, a mondiali Melbourne un'Italia fortissima

ROMA, 12 DIC - "I Mondiali di Melbourne? L'Italia è una delle nazionali più forti, siamo molto eclettici e competitivi. Non mi aspetto di meno di quanto visto ai Mondiali in vasca lunga di Budapest e agli Europei di Roma". Così Gregorio Paltrinieri, stella della nazionale italiana di nuoto, racconta al telefono con l'ANSA da Melbourne la nuova avventura azzurra, i mondiali in vasca corta al via da stanotte. "Dopo un'estate piena di successi mi sono preso un bel periodo di stacco di tre-quattro mesi, un ultimo break prima della prossima stagione e i Mondiali di Fukuoka - prosegue Greg - I 1500 metri in vasca corta? Sono una gara diversa, col doppio delle vasche. Io ho anche detenuto il record del mondo, ma nulla è scontato".

