Nuoto paralimpico: "All Sporting" Swimming Catania leader in Sicilia

Una stagione da incorniciare per i campioni di nuoto paralimpico della “All Sporting” Swimming Catania, la società del presidente Antonino Maugeri che continua a fare bene a tutti i livelli. Nella quinta tappa del campionato regionale Finp 2022 che si è svolta a Palermo, per la gioia del presidente Maugeri, del team manger Salvatore Mirabella e di tecnici e dirigenti, la “All Sporting” Swimming Catania, ha trionfato ancora una volta conquistando l’ottavo titolo regionale, il terzo consecutivo per la società etnea.

Pubblicità

Il formidabile team catanese ha vinto il titolo regionale di nuoto paralimpico con 91 punti, precedendo gli aretusei dell'Asd “Il Faro” di Augusta (84 punti). Un titolo regionale che arriva alla fine di un trionfale percorso per gli atleti di nuoto paralimpico della onlus catanese in una stagione 2022 che si è rivelata di grandi cambiamenti e nello stesso tempo proficua.

<La vittoria nel campionato regionale – ci dice il presidente Antonino Maugeri con a fianco il team manager Salvatore Mirabella - è stata preceduta dagli ottimi tempi ai Campionati Assoluti Estivi di Napoli. Tra questi, gli ottimi risultati dei giovanissimi del nostro team, Katia Fiorenza e Gabriele Di Dio. E anche ai regionali di Palermo gli atleti, appena maggiorenni, hanno trainato la squadra con cinque medaglie, vincendo la tappa e l'ambito titolo regionale. Importante per tutta la stagione l'apporto degli altri atleti della squadra che hanno consentito la storica conquista del terzo titolo di fila e un merito va anche al tecnico Francesco Roccella, ed ai collaboratori Fabio Savoca, Vincenzo Platania, Simone Manganaro e Valentina Cuffari, molto utili ed importanti nel settore dell'avviamento alla pratica di nuoto>.

Un successo per tutta la squadra etnea, che dimostra come ad imporsi sempre più è la coerenza e tenacia intrapresa grazie alla sapiente guida di un direttivo consolidato negli anni. L'obiettivo per la stagione 2023 sarà quello di continuare a preparare al meglio i giovanissimi e juniores per un'affermazione in ambito nazionale con l'aspettativa di un possibile inserimento degli atleti tra quelli di interesse nazionale.

<Per la “All Sporting” Swimming Catania - conclude Maugeri - tante soddisfazioni che fanno guardare al futuro: come già detto in tante occasioni il prossimo anno sarà importante riuscire a trovare risorse economiche per potenziare la squadra e per puntare a risultati più prestigiosi a livello nazionale>.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA