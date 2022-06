Nuovo assalto United a Frenkie De Jong, pronti 75 mln più bonus

ROMA, 20 GIU - Nei giorni scorsi Richard Arnold, ad del Manchester United, è stato chiaro: "Il club sta facendo tutto il possibile per ingaggiare Frenkie De Jong. I soldi sono pronti", ha confessato, incontrando in un pub i tifosi dei 'Red Devils'. Il centrocampista del Barcellona, richiesto espressamente dal nuovo allenatore Erik Ten Hag (che lo lanciò all'Ajax), è considerato il primo rinforzo in vista della nuova stagione. Secondo il Daily Mail, il Manchester United proverà un nuovo assalto al centrocampista olandese, presentando al Barcellona una nuova offerta da 75 milioni di euro, più bonus. De Jong sarebbe destinato a prendere il posto di Pogba a centrocampo.

