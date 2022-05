Olanda: per il Feyenoord rigore del pari al 96'

ROTTERDAM, 08 MAG - Un rigore realizzato al 96' dal bomber belga Dressers permette al Feyenoord rivale della Roma nella finale di Conference League di pareggiare 2-2 con il PSV Eindhoven una partita della 33/a giornata di campionato che ormai sembrava persa. Al 'De Kuip' di Rotterdam gli ospiti avevano chiuso in vantaggio per 2-0 il primo tempo grazie a una doppietta di Gakpo. Negli ultimi minuti la riscossa del Feyenoord, con Dressers che ha segnato all'86' il gol dell'1-2 e poi ha pareggiato su rigore a tempo scaduto. Così il Feyenoord, a tre giornate giornate dalla fine dell'Eredivise, rimane con sette punti di distacco dal Psv, secondo in classifica a -4 dall'Ajax, e vede quindi diminuire le speranze di agganciare il posto che gli permetterebbe di giocare nella prossima stagione i preliminari di Champions League. Intanto anche a Rotterdam è caos per i biglietti della finale del 25 maggio a Tirana contro la Roma, viste le richieste e il fatto che il club finora avrebbe ricevuto dall'Uefa soltanto 3500 tagliandi.

