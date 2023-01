Open Australia: 12 azzurri al via, Berrettini apre con Murray

ROMA, 12 GEN - Le sfide italo-britanniche Matteo Berrettini-Andy Murray e Jannik Sinner-Kyle Edmund sono due degli accoppiamenti usciti dal sorteggio del tabellone maschile dell'Open d'Australia, primo slam della stagione che comincerà lunedì a Melbourne. Al torneo - che tra i favoriti vede soprattutto Novak Djokovic, a caccia del decimo successo, mentre spicca l'assenza per infortunio del n.1 al mondo, Carlos Alcaraz - partecipano sei azzurri, lo stesso numero delle azzurre, che sono state meno fortunate dei colleghi negli accoppiamenti. Lorenzo Musetti affronterà il sudafricano Lloyd Harris, Lorenzo Sonego il portoghese Nuno Borges e il veterano Fabio Fognini se la vedrà con l'australiano Thanasi Kokkinakis. Infine, Mattia Bellucci, proveniente dalle qualificazioni, affronterà il francese Benjamin Bonzi. Sinner, Musetti e Sonego sono nella parte alta del tabellone che comprende Rafa Nadal, primo favorito del seeding: Berrettini e Fognini sono nella parte bassa, dove il norvegese Casper Ruud, seconda testa di serie. In campo femminile, Martina Trevisan debutterà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, Lucia Bronzetti affronterà la tedesca Laura Siegemund, connazionale di Tatjana Maria che sarà l'avversaria di Lucrezia Stefanini. Avranno una rivale russa sia Jasmine Paolini (Liudmila Samsonova), sia Camila Giorgi (Anastasia Pavlyuchenkova). Infine, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la kazaka Elena Rybakina. La marchigiana è inserita nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalla polacca Inga Swiatek, le altre sono nella parte bassa, dove domina per ranking la tunisina Ons Jabeur.

