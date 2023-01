ROMA, 24 GEN - Il greco Stefanos Tsitsipas si è quialificato per le semifinali dell'Open d'Australia battendo in tre set il ceco Jiri Lehecka (n.71 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-4. E' la quarta volta che il 24enne di Atene, n.4 al mondo, raggiunge le semifinali a Melbourne, ma non è riuscito mai ad andare oltre. Il suo prossimo avversario sarà il russo Karen Khachanov (n.20).

