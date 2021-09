Osimhen, ricorso accolto: squalifica ridotta e in campo contro la Juventus

Victor Osimhen potrà giocare contro la Juventus nel match della terza giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18. Lo ha deciso la prima sezione della Corte sportiva d’appello nazionale della Figc, presieduta da Carmine Volpe e composta da Lorenzo Attolico, Maurizio Gerco e Franco Granato, al termine dell’udienza, tenutasi in videoconferenza, per valutare il ricorso del Napoli contro la sanzione inflitta al proprio attaccante, espulso durante il match della prima giornata di Serie A contro il Venezia. La Corte ha accolto le tesi difensive dimezzando le giornate di squalifica, passate da due a una, già scontata nella seconda giornata del campionato contro il Genoa. L’ammenda invece sale da 5mila a 15mila euro.

