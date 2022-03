Padel integrato, nuove prospettive con Genesis Cup Us Acli

ROMA, 04 MAR - Il padel integrato sbarca al Parco del Foro Italico con la Genesis Cup, evento organizzato dall'Unione Sportiva Acli. Le competizioni, aperte a persone con e senza disabilità, in coppia, si svolgeranno i prossimi 26 e 27 marzo. La competizione, che per l'occasione si svolgerà sui campi messi a disposizione da Sport e Salute, garantisce nell'occasione l'unico limite della scelta tecnica per la presenza di persone con disabilità, fermo restando il rispetto dell'obiettivo del divertimento e dell'equità nelle competizioni amatoriali. In vista dell'Evento di fine marzo, l'affiliazione del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa all'Us Acli, avvenuta lo scorso 28 febbraio 2022, conferisce ulteriore slancio all'organizzazione della Genesis Cup "per la promozione del padel tra le persone con disabilità, nella perdurante assenza di un quadro normativo e federale dedicato, in ambito sia nazionale, sia internazionale - ha dichiarato da Damiano Lembo Presidente Nazionale Us Acli - occasione che il padel offre per le sue caratteristiche tecniche e regolamentari, nel segno della migliore socializzazione, condivisione e convivenza, valori la cui preziosità è sempre urgente ribadire".

