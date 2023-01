Paganese-Casertana: incidenti, a fuoco bus tifosi ospiti

SALERNO, 22 GEN - Violenti scontri tra tifoserie si sono registrati a Pagani prima del fischio d'inizio di Paganese-Casertana, derby campano del girone G del campionato di serie D. Durante i disordini è stato dato alle fiamme un pullman da 50 posti a bordo del quale viaggiavano i tifosi della squadra ospite che sono stati fatti scendere rapidamente dal mezzo. Il fatto è avvenuto all'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi. Il rogo, che ha attinto anche la parte esterna di una palazzina, è stato sedato dai vigili del fuoco. A seguire ci sono stati problemi di ordine pubblico anche lungo la strada che conduce allo stadio "Torre". Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. "L'ennesima vergogna a poche settimane dalla guerriglia fra tifosi del Napoli e quelli della Roma. Purtroppo certa gentaglia proprio non vuol imparare. Arrivare alla violenza per motivi calcistici è da barbari, chiediamo che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. Guai a fargliela cavare con un semplice Daspo, devono andare in galera", dice Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra in merito agli scontri prima di Paganese-Casertana. "Quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Pagani, poco prima dell'inizio della partita di calcio tra i padroni di casa e la Casertana - dice invece il parlamentare casertano di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano. -, é a dir poco assurdo e senza alcuna logica. Dare alle fiamme un pullman e far diventare le strade di una città un campo di battaglia è qualcosa di gravissimo, soprattutto se si pensa che a partecipare alla manifestazione sportiva c'erano intere famiglie con bambini. Non è concepibile il comportamento di uno sparuto gruppo di persone, che con il loro insano modo di agire rischiano di trasformare una giornata di festa e di sport in una vera tragedia. Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine, affinché facciano chiarezza su quanto accaduto a Pagani e assicurino alla giustizia gli autori di reati così gravi".

