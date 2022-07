Palermo ko, finisce 5-0 nell'amichevole con il Pisa

Finisce 5-0 per il Pisa l’amichevole contro il Palermo disputata a Rovetta, sede del ritiro dei nerazzurri toscani in provincia di Bergamo. Impatto duro per il Palermo di Silvio Baldini nella prima amichevole contro una pari categoria. La squadra di Rolando Maran, che ha sulle gambe tre giorni di allenamenti precampionato in più, nel primo tempo riesce a passare ogni volta che affonda. Solamente il portiere rosanero Massolo, in chiusura della prima frazione, evita che il passivo sia di 5-0. A firmare le prime quattro reti dei nerazzurri allenati da Rolando Maran le doppiette di Lucca, ex rosanero, e Mastinu. Il Palermo, sceso in campo con gli stessi uomini che hanno disputato il campionato di C, nel primo tempo colpisce una traversa con Marconi e si rende pericoloso con Valente che impegna severamente il portiere Andrade. Nel secondo tempo, con i due allenatori che danno spazio a numerose sostituzioni e anche per via del gran caldo e del terreno in condizioni disastrose, i ritmi calano, ma il Pisa passa ancora con Berra per il 5-0 finale.



