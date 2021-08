Palermo, buona la prima: i rosanero regolano il Latina con 2 calci di rigore

Positivo avvio di stagione del Palermo che al "Barbera" supera 2-0 il Latina. Tre punti meritati contro un avversario in fase di rodaggio e in dieci dal 32', anche se i rosanero sprecano parecchio, rischiano anche con una grave incertezza difensiva e alla fine regolano gli avversari con due rigori trasformati da Floriano e Soleri.

Il Palermo dopo un iniziale momento di difficoltà si rende pericoloso al 9' con un diagonale in area da sinistra di Giron troppo largo e su cui nessun compagno riesce ad arrivare. Il Latina replica al 22' con una insidiosa conclusione di Tessiore deviata in angolo da Pelagotti. Il Palermo sblocca il match al 33' su calcio di rigore trasformato da Floriano e concesso per un fallo su Brunori di Marcucci che viene anche espulso.

Nella ripresa il Palermo comanda il gioco, spinto dai propri tifosi e sfiora il raddoppio in diverse occasioni come al 5' quando De Santis salva in extremis una conclusione di Brunori. Al 21' il Latina grazia il Palermo: Peretti con un passaggio suicida regala palla a Jefferson che a tu per tu con Pelagotti colpisce il Palo; poco dopo Pelagotti salva i suoi mettendo in angolo una conclusione rasoterra di Sane. In pieno recupero arriva il raddoppio sempre con Soleri che trasforma un calcio di rigore conquistato per un fallo di De Santis.

