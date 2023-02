Palladino: Berlusconi e Galliani? Contro Milan è sfida speciale

MONZA, 17 FEB - "Il presidente Berlusconi non l'ho sentito questa settimana", spiega Palladino, "ma è normale che questa partita per lui e per il dottor Galliani non possa essere come tutte le altre. Loro saranno sempre legati al Milan per i 31 anni di vittorie e domani sarà emozionante per tutti. Per noi sarà uno stimolo a dare il massimo, sappiamo che la società è ambiziosa e ci aiuta a dare il massimo". A poco più di 24 ore dalla sfida dello U-Power Stadium, dove il Monza affronterà il Milan, alle 18 di sabato, Raffaele Palladino sa bene che non sarà partita che necessiti di stimoli, per prestigio e per i tre decenni rossoneri dell'attuale proprietà biancorossa. Il mister dei brianzoli sottolinea il "salto mentale" effettuato dai suoi: "Siamo cresciuti, lo ha dimostrato come siamo riusciti a giocare con squadre di livello superiore al nostro e anche in trasferta, dove abbiamo giocato con personalità"-

