Pallamano: al Th Alcamo il primo trofeo della stagione

Il primo trofeo della stagione organizzato dalla Federpallamano Sicilia diretta da Sandro Pagaria ha visto al PalaVerga di Alcamo il successo dei padroni di casa allenati da Benedetto Randes che bissano il successo ottenuto nel 2002 contro l’Aretusa, superando 30-27, alla fine di 60’ intensissimi l’Aetna Mascalucia di Piero Pistone, imbattuta capolista del torneo cadetto.

Pubblicità

L'Aetna Mascalucia di Piero Pistone e Giovanni Somma, leader del campionato di Serie B

In semifinale tutto facile per l’Aetna Mascalucia che aveva battuto (31-23) il Marsala di Graziano Tumbarello e Alcamo sul velluto contro lo Scicli Social Club (26-13) del presidente Carmelo Ficili che ha poi vinto la finale per il 3° posto battendo 25-22 il Marsala.

Una formazione dello Scicli Social Club, matricola della serie B maschile

Al termine della giornata premiate le quattro squadre finaliste dell'evento organizzato magnificamente dalla Th Alcamo e dalla Figh Sicilia diretta da Sandro Pagaria e presente alla premiazione in rappresentanza del comune di Alcamo l’assessore allo Sport Gaspare Benenati.

La Pallamano Marsala di Graziano Tumbarello finalista della Coppa Sicilia di B

Coppa Sicilia di B: la premiazione finale con Sandro Pagaria (primo da destra) presidente Federpallamano Sicilia

Sono stati assegnati i premi individuali che sono andati a Riccardo Tasca (Scicli Social Club) come miglior portiere; Simone Saitta (Th Alcamo), miglior giocatore e Diego Somma (Aetna Mascalucia), miglior realizzatore.

Diego Somma (Aetna Mascalucia) premiato come miglior realizzatore della finale di Coppa Sicilia

E sabato il torneo cadetto ripartirà con l’Aetna che sarà ancora di scena ad Alcamo, terza forza del torneo dietro agli etnei e allo Scicli Social Club che ospiterà Marsala e domenica la 2ª di ritorno si chiuderà con Pgs Villaurea Palermo-Girgenti e Sport Club Scicli-Beach Team Messina.

A2 MASCHILE: ARETUSA IN COPPA SICILIA. Il campionato è ripartito con lo "squillo" dell'Aretusa di Andrea Izzi "corsaro" sul campo dell'Hc Mascalucia (30-28) e doppia festa per il team del presidente Placido Villari, visto che per la rinuncia del Cus Palermo il 5 febbraio prenderà parte al Palasport di Enna Bassa alla finale di Coppa Sicilia di A2. Il 5 febbraio in semifinale alle 12 l'Aretusa in semifinale troverà il lanciatissimo Giovinetto Petrosino di Milenko Kljajic, seconda forza del torneo che si troverà da avversario domenica al PalaCorso e alle 10 via alla finale di Coppa Sicilia con l'Haenna di Salvo Cardaci che affronterà l'Hc Mascalucia dell'ennese Mario Gulino.

Una formazione dell'Aretusa di Andrea Izzi, protagonista in A2 e finalista della Coppa Sicilia

<Siamo felici di partecipare alla Coppa Sicilia – sottolinea Placido Villari, presidente dell'Aretusa - consapevoli che in ogni caso questa competizione rappresenta un ulteriore impegno per i nostri ragazzi oltre a quelli della Serie A2, dell'Under 20 e dell'Under 17 e seppur incastrandolo fra un campionato e l'altro, sapremo farci trovare pronti>.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA