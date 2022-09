Pallanuoto: 10-9 all'Ungheria, Croazia campione d'Europa

ROMA, 10 SET - La Croazia ha vinto l'oro agli Europei di pallanuoto maschile, battendo 10-9 in finale l'Ungheria (3-3, 1-0, 4-4, 2-2) a Spalato. E' il secondo titolo continentale per i padroni di casa - che ieri avevano battuto l'Italia in una semifinale dal finale molto contestato dagli azzurri -, che nel 2010 avevano vinto il primo sempre in casa, a Zagabria, guidati da Ratko Rudic, strappando l'oro proprio al settebello di Sandro Campagna.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA