Pallanuoto: 10/a Champions Pro Recco, Novi Beograd ko ai rigori

ROMA, 04 GIU - La Pro Recco ha vinto la Champions League per la seconda volta consecutiva, la decima in totale, battendo in finale a Belgrado la Novi Beograd ai rigori, con il punteggio di 17-16. Per il club ligure il trionfo vale il 'Triplete' dopo i successi in Coppa Italia e in Campionato. Il match è stato intensissimo, con la Novi Beograd quasi sempre avanti nel punteggio, 11-9 dopo tre tempi e 12-11 a metà della quarta frazione. Negli ultimi cento secondi Hallock firma il 12-12, Jaksic riporta avanti i padroni di casa ma Zalanki all'ultimo timbra il 13-13 che manda le squadre ai rigori. Dai cinque metri decidono la traversa di Jaksic, con Negri subentrato a Del Lungo, e il gol di Zalanki per il 17-16 finale. Chiude al quarto posto, dopo aver sfiorato la qualificazione alla finale per il titolo proprio contro il Novi Beograd, l'AN Brescia sconfitta nella finale per il bronzo 14-12 dal Ferencvaros Telekom di Budapest.

